شكرا لقرائتكم خبر عن «السفارة في الفلبين» تحذر المواطنين من إعصار «تيسوي» والان نبدء بالتفاصيل

أهابت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين في أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية جراء إعصار تيسوي الذي ضرب عدة مدن، ويقترب من العاصمة مانيلا.

ولفتت السفارة إلى إغلاق جميع الرحلات في مطار نينوي اكينو الدولي من الساعة الـ 11 صباحا وحتى الـ 11 مساء، ونوهت إلى سرعة التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ عبر الأرقام المخصصة.