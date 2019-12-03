انفجار قرب قصر الرئاسة وسط جاكرتا

افادت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة بأن انفجارا وقع عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط جاكرتا.
وقال هاري كورنياوان مدير شرطة وسط جاكرتا لموقع (ديتيك دوت كوم)، إن انفجارا وقع وإن التحقيق جار.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم طائفي، لكن إندونيسيا تعاني منذ سنوات من تزايد نبرة التشدد الإسلامي.
وقال جاتوت إيدي برامونو قائد شرطة جاكرتا في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، إن الانفجار نجم عن قنبلة دخان فيما يبدو وإن المصابين نُقلا إلى المستشفى.
وقال إيكو مارجيونو قائد الجيش بمنطقة جاكرتا، إن المصابين كانا يجريان تدريبات في الساحة في ذلك الوقت.
وسئل برامونو عما إذا كان الانفجار وقع نتيجة هجوم فأجاب، "لم نخلص إلى هذا، فما زلنا في طور التحقيق".
وفي الشهر الماضي أصيب ستة أشخاص بعدما فجر طالب جامعي عمره 24 عاما نفسه أمام مقر الشرطة بمدينة ميدان الإندونيسية.
وتم الربط بين الهجوم وجماعة أنصار الدعوة التي تستلهم نهجها من فكر تنظيم داعش والمسؤول عن سلسلة هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.
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