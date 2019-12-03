متظاهرون يغلقون ثلاثة جسور في الناصرية

اقدم متظاهرون في مدينة الناصرية، الثلاثاء، على غلق ثلاثة جسور امام حركة السير. وقال مرسل الخليج 365، ان متظاهرين قاموا صباح اليوم باغلاق ثلاثة جسور امام حركة السير. واضاف ان الجسور التي اغلقت هي الزيتون والحضارات والنصر.



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