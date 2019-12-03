حريق كبير بمخزن للدراجات النارية في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا كبيرا اندلع في مخزن للدراجات النارية ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم داخل مخزن للدراجات النارية في منطقة شارع شركة الظلال قرب وزارة الداخلية ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في ملابساته".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.