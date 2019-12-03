مفاوضات في كولومبيا لإنهاء المظاهرات

وافقت الحكومة في كولومبيا على إجراء مفاوضات مع منظمي الاحتجاجات، وذلك في محاولة لوقف المظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوعين.

وقال دييجو مولانو من مكتب الرئيس الكولومبي: "إن الحكومة وافقت على الاجتماع مع أعضاء لجنة الإضراب الوطنية لمناقشة مطالبها".

وتطالب اللجنة، التي تضم نقابات عمالية وجماعات المجتمع المدني، بإجراء محادثات حصرية كمطلب رئيسي.

بدوره، دعا الرئيس إيفان دوكي الأطراف كافة إلى المشاركة في هذه المفاوضات، قائلا: "دعونا نتحدث من أجل أن نعمل".

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ويصر دوكي حتى الآن على أن تشمل المفاوضات اقتصاديين وسياسيين آخرين.

بدورها، وافقت لجنة الإضراب على لقاء ممثلي الحكومة، الثلاثاء، لكنها رفضت إنهاء المسيرات التي تشمل عموم البلاد المخطط لها، غدا الأربعاء، حسب محطة "كاراكول".

وبدأت الاحتجاجات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تظاهر نحو 250 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية، ونقص التمويل اللازم للتعليم، واغتيال قادة المجتمعات المحلية على أيدي الجماعات المسلحة.

وتحولت الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، ما أدى إلى اشتباكات ونهب وأعمال تخريب.

وتشمل مطالب المتظاهرين الآن أيضا تفكيك شرطة مكافحة الشغب التي أصابت متظاهرا شابا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما ارتفع عدد القتلى إلى خمسة أشخاص على الأقل.