عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار قرب قصر الرئاسة بإندونيسيا

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الإندونيسية، الثلاثاء، وقوع انفجار عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة وسط العاصمة جاكرتا.



وقال هاري كورنياوان مدير شرطة وسط جاكرتا لموقع "ديتيك دوت كوم": "إن انفجارا وقع وإن التحقيق جارٍ".

Advertisements

وكان انفجارا يشتبه أنه هجوم انتحاري، قد وقع الشهر الماضي خارج مقر الشرطة في مدينة ميدان شمالي سومطرة، بحسب متحدث باسم الشرطة الإندونيسية.

وأضاف تاتان ديرسان أتاما، المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية، أن الانتحاري المشتبه فيه قُتل في الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة بعض ضباط الشرطة.

وتداولت بعض وسائل الإعلام في إندونيسيا وقتها لقطات لأشخاص يهرعون خارج المباني حول مقر الشرطة في ميدان.