افتتاح خط جوي جديد بين شرقي الصين وبانكوك

بدأت ​الصين​ تسيير خط جوي جديد يربط مدينة "يانتاي" في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين ومدينة (​بانكوك​) عاصمة ​تايلاند​.

وذكرت شركة شاندونغ الصينية للخطوط الجوية في بيان اليوم أنه سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيا على هذا الخط الذي يعتبر الأول من نوعه بين شرقي الصين و​جنوب شرق آسيا​، مشيرة إلى أن الخط الجديد سيعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاتصال الثقافي والتطور السياحي بين شرقي الصين وتايلاند.

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