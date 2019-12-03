إعصار يجتاح الفيليبين ويعطل السفر والعمل وإجلاء نحو 200 ألف شخص

اجتاح ​إعصار​ ​الفيليبين​ جالبا معه أمطارا غزيرة مما استدعى وقف السفر جوا وتعطيل ​المدارس​ والمكاتب الحكومية وإجلاء نحو 200 ألف شخص بعد تحذيرات من ​فيضانات​ وانهيارات الأرضية. والإعصار كاموري هو الاعصار العشرون الذي يجتاح البلاد هذا العام، وقد تراجعت قوته قليلا وتحرك ببطء في المناطق الوسطى من أرخبيل الجزر أثناء الليل. ووردت أنباء عن أضرار طفيفة في بعض المناطق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار محمل برياح سرعتها 155 كيلومترا في ​الساعة​ وعواصف سرعتها 50 كيلومترا في الساعة، في حين حذرت السلطات من انهيارات أرضية وعواصف وفيضانات بسبب الرياح القوية و​الأمطار​ الغزيرة ونقلت 200 ألف شخص إلى أماكن آمنة في عشرات الأقاليم كإجراء احترازي.

ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار كبيرة.

وسيُغلق ​المطار​ الرئيسي بالعاصمة ​مانيلا​ لمدة 12 ساعة اعتبارا من الحادية عشرة صباحا حتى الحادية عشرة مساء (من 0300 حتى 1500 بتوقيت جرينتش) كإجراء احترازي، رغم أن السفر بالطيران لم يتأثر في مناطق بالبلاد.

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