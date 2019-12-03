إدخال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر إلى المستشفى مجددا

أعلنت مؤسسة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أنّ الأخير أُدخل مجدّدًا إلى المستشفى، وهذه المرّة بسبب التهاب في المسالك البولية، بعد أيام قليلة من خروجه منه إثر خضوعه لجراحة.
وكان كارتر البالغ من العمر 95 عامًا، قد خضع سابقًا لعمليّة لتخفيف الضغط في دماغه بعد سقوطه مرات عدّة. كما كان قد نُقل سابقًا إلى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض، بعد سقوطه في شهر تشرين الأول الماضي.
يُذكر أنّ كارتر الّذي هو الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الأميركية من عام 1977 ولغاية 1981، والّذي قد فاز بجائزة "نوبل" للسلام، قد أجرى جراحة عام 2015 لإزالة ورم صغير فوق الكبد. كما خضع للعلاج في عام 2017 اثر إصابته بالجفاف أثناء حملة لبناء منازل من أجل الإنسانية في وينيبيغ في كندا.
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