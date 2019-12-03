"قسد" تعلن عودة قوات أميركية إلى شمال شرق سوريا

أعلن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبرائيل في بيان، أن "قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية عادت إلى شمال شرق سوريا". وأوضح ان "قوات سوريا الديمقراطية أتمت إعادة الانتشار في منطقة الجزيرة السورية (مدن حسكة وقامشلي وديريك) ودير الزور بصورة مشتركة مع التحالف الدولي، وتواصل العمل المشترك في كشف خلايا "داعش" النائمة".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 6 تشرين الثاني الماضي، استئناف التعاون مع قوات التحالف الدولي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول نية سحب جميع القوات الأميركية من سوريا، ثم قرر إبقاءها لحماية حقول نفطية.
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