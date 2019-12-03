"قسد" تعلن عودة قوات أميركية إلى شمال شرق سوريا

أعلن الناطق باسم ​قوات سوريا الديمقراطية​ كينو جبرائيل في بيان، أن "قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​ عادت إلى ​شمال شرق سوريا​". وأوضح ان "قوات سوريا الديمقراطية أتمت إعادة الانتشار في منطقة الجزيرة السورية (مدن حسكة وقامشلي وديريك) و​دير الزور​ بصورة مشتركة مع ​التحالف الدولي​، وتواصل العمل المشترك في كشف خلايا "داعش" النائمة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في 6 تشرين الثاني الماضي، استئناف التعاون مع ​قوات التحالف الدولي​، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تشرين الأول نية سحب جميع ​القوات الأميركية​ من سوريا، ثم قرر إبقاءها لحماية حقول نفطية.