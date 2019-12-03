وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل جنديين شمالي سوريا والعراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "جنديًّا قُتل في منطقة عمليّة "نبع السلام" شمالي ​سوريا​، جرّاء ​قذائف​ "هاون" أطلقها مسلحو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، مؤكّدةً أنّ "​القوات التركية​ ردّت على مصادر إطلاق القذائف في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، دمّرت فيها أهدافًا إرهابيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "جنديًّا آخر قُتل في منطقة عمليّة "المخلب" شمالي ​العراق​، في اشتباكات بين القوات التركية ومسلّحي منظمة "بي كا كا"، مبيّنةً أنّ "الاشتباكات أدّت أيضًا إلى إصابة جندي، نُقل إلى المستشفى".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة ​الجيش السوري​، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حسب مزاعم الجانب التركي.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة بعد توّصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب "​الإرهاب​يين" من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

كما أطلقت القوات التركية في 27 أيار الماضي، عمليةّ "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الّذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 تموز الماضي، من ثمّ "المخلب 3" في 24 آب الماضي.