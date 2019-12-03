العفو الدولية: الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة باليمن يتعرضون للتجاهل والخذلان

أعلنت "​منظمة العفو الدولية​" أنّ "4,5 ملايين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في ​اليمن​ يتعرّضون للتجاهل والخذلان".

وأوضحت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى المنظمة، راوية راجح، في تقرير لمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"، أنّ "الأشخاص ذوي الإعاقة الّذين هم أصلًا من أكثر الفئات تعرُّضًا للخطر وسط النزاع المسلح، ينبغي ألّا يواجهوا صعوبات أكبر في الحصول على المساعدات الأساسيّة".

ولفتت إلى أنّ "في الحالات الّتي تمكّن فيها أشخاص من ذوي الإعاقة من الفرار، كانت رحلات ​النزوح​ تؤدّي في كثير من الأحيان إلى مزيد من تدهور حالاتهم الصحيّة أو إعاقتهم"، مشدّدةً على أنّه "ينبغي على الجهات الدولية المانحة و​الأمم المتحدة​ والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات اليمنية، أن تبذل مزيدًا من الجهد للتغلب على المعوقات الّتي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حتّى على أبسط احتياجاتهم الأساسية".