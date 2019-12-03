النشرة: فرع المعلومات حرر رجل الاعمال عادل عيسى المخطوف بالبقاع الغربي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​، بأن ​فرع المعلومات​ في ​البقاع الغربي​ حرر رجل الاعمال عادل عيسى بعملية أمنية دقيقة في ​بلدة المرج​ البقاع الغربي وأوقف بعض أفراد العصابة من الجنسية السورية.

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