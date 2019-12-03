الشرطة البرازيلية تعتقل شخصا متهما بمحاولة اغتيال رئيس البلاد

أعلنت أجهزة الأمن البرازيلية، عن اعتقالها شخصا بتهمة محاولة اغتيال رئيس البلاد جايير بولسونارو. وقالت الأجهزة الأمنية في بيان: "تم اعتقال المتهم في 29 من الشهر الماضي".
وكان الرئيس جايير بولسونارو، قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال حملته الانتخابية، حيث أجريت له عملية جراحية عاجلة بعد تعرضه للطعن في البطن.
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