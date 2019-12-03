الشرطة البرازيلية تعتقل شخصا متهما بمحاولة اغتيال رئيس البلاد

أعلنت أجهزة الأمن البرازيلية، عن اعتقالها شخصا بتهمة محاولة اغتيال رئيس البلاد ​جايير بولسونارو​. وقالت ​الأجهزة الأمنية​ في بيان: "تم اعتقال المتهم في 29 من الشهر الماضي"​​​.

وكان الرئيس جايير بولسونارو، قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال حملته الانتخابية، حيث أجريت له ​عملية جراحية​ عاجلة بعد تعرضه للطعن في ​البطن​.