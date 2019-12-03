وهاب: كل ما يحصل اليوم يثبت إفلاس كل الطبقة السياسية

رأى رئيسحزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كل ما يحصل اليوم يثبت إفلاس كل الطبقة السياسية والإنهيار الكبير قد يتحول إلى فرصة لبناء بلد جدي، إذاً فليتحالف كل الشرفاء في ​لبنان​ بمعزل عن سياساتهم للنهوض مجدداً لبنان بلد غير قابل للموت مهما حصل".

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