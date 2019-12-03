حادث مروري على أوتوستراد الزلقا باتجاه نهر الموت سبب ازدحاما مروريا بالمكان

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "حادثًا مروريًّا على أوتوستراد الزلقا باتجاه نهر الموت سبّب ازدحامًا مروريًّا في المكان".
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