اشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أقف كما دائما الى جانبكم"، لافتا الى انه "حاولت بالفترة القصيرة في الوزارة تحسين حياتكم وحقوقكم وخضت معارك الموازنة في ​الحكومة​ والبرلمان لمزيد من التقديمات لكم، للأسف ظروف البلد عاكستني ولم أنهِ خططا وضعتها لتنفيذها معكم، اعتذر منكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: أعتذر منكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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