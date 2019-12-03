إصابة جنديين جراء انفجار في وسط العاصمة الأندونيسية









اسماء السيد - جاكرتا: ذكرت الشرطة أن انفجارًا أدى إلى إصابة جنديين صباح الثلاثاء في وسط العاصمة اأندونيسية جاكرتا بسبب قنبلة دخانية، مستبعدة فرضية حصول هجوم.

قال رئيس شرطة جاكارتا غاتوت إدي للصحافيين "نحن نجري تحقيقًا لكي نفهم كيف وُجِدت القنبلة" في موقع النصب التذكاري الوطني في قلب العاصمة الأندونيسية.

تم نقل جنديَّين مصابَين إلى المستشفى. وقال المسؤول "أصيب أحدهما في اليد، والآخر في الساق". وردًا على أسئلة الصحافيين، أوضح رئيس الشرطة أنه لا يوجد عنصر يمكن أن يشير إلى حصول هجوم.