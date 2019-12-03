شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف تفاصيل جديدة حول تجنيد الدوحة لنائبة الكونجرس "إلهان عمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "ذا بل" الأمريكية كشفها عن تفاصيل جديدة حول تجنيد عضو الكونجرس الأمريكى إلهان عمر للعمل لحساب نظام تميم، مشيرةً إلى أن شهادة رجل الأعمال الأمريكى، آلن بندر، في محكمة فلوريدا بشأن حملات شراء النفوذ وتجنيد إلهان عمر، ثم الإشارة الأولى فيما يتعلق بالنائبة الأمريكية عن ولاية مينيسوتا، إذ أشارت مصادر موثوقة أخرى إلى طبيعة الدور المشبوه الذي تقوم به إلهان عمر.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن شهادة رجل الأعمال الكندي آلن بندر، جاءت خلال محاكمة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، المتهم بتحريض حارسه الشخصي الأمريكي على قتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكي رهينة، لتؤكد على الاتهامات التي تداولها الكثيرون من الأوساط السياسية بشأن نائبة الحزب الديمقراطي إلهان عمر وعملها لحساب الإخوان وقطر وإيران.

رجل الأعمال الأمريكى كشف عن لقائه بوزير شؤون الأمن في قطر ومسؤولين قطريين بارزين آخرين، وفي محاولاتهم لتجنيده للعمل ضمن حملات شراء النفوذ القطرية داخل الولايات المتحدة، اعترفوا له بأنه لولا الأموال القطرية، لبقيت إلهان عمر مجرد لاجئة صومالية تنظف الطاولات وتخدم الزبائن في عطلات نهاية الأسبوع، موضحا أن المسؤولين الذين طلبوا منه تجنيد سياسيين وإعلاميين أمريكيين لحساب تميم، أكدوا له في ذلك الحين أن أسهل شيء في الحياة هو شراء ذمم الأمريكان، واصفين إلهان عمر بأنها "جوهرة التاج" بين الجواسيس الأمريكيين العاملين لحساب قطر.

Advertisements

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن الإمام التوحيدي، المعروف باسم إمام السلام -أو إمام أوف ذا بيس- عبر "تويتر"، قد فضح طبيعة عمل إلهان عمر كعميلة لتميم والإيرانيين منذ يوليو الماضي، عندما كتب تغريدة في هذا الصدد، حيث كتب التوحيدي عبر تويتر أنه قد تم استدعاء بندر للإدلاء بشهادته، مشيراً إلى أنه يعتزم الكشف من خلال القضية عن علاقات إلهان عمر بقطر، من خلال طرح أسئلة على محامي المدعي، وهو ما نجح فيه بالفعل.