شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية لا تتناسب مع الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هناك العديد من النصوص والمواد فى هذا القانون تحتاج لتعديلات وتفسيرات.

وقالت أبو السعد، إن تعديل القانون يضمن مواجهة التفكك الذى تشهده العديد من الأسر المصرية، لافتة إلى أن هناك بعض مواد القانون التى أصبحت لا تتناسب مع الوقت الحالى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما يحدث من تفكك أسري ومهانة آلاف الأسر بسبب هذا القانون لابد من مواجهته، حيث يجب أن ينتهي في هذا العصر من خلال إعادة صياغة تشريع يتوافق مع دعم الترابط الأسرى ومتطلبات الحياة الراهنة.

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