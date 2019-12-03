شكرا لقرائتكم خبر عن طباخ السم بيدوقه.. الدول الراعية للجماعات الإرهابية تُلدغ من إرهاب داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "طباخ السم لازم يدوقه" ينطبق هذا المثال على الدول التى ترعى الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها، بهذه الكلمات برر مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، حدوث عمليات إرهابية فى بريطانيا.

وقد أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع عند جسر لندن وراح ضحيته مدنيان ومرتكب الهجوم، وقال التنظيم الإرهابي، عبر وكالة "أعماق" الناطقة باسمه، إن منفذ الهجوم هو أحد عناصرها، وأنه استجاب لنداءات التنظيم باستهداف رعايا دول التحالف الدولي، الذي يقاتل التنظيم في سوريا والعراق.

وقال "نوح"، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حذرت من الإرهاب كثيرا، وكل المؤرخين والمثقفين حذروا من فكرة رعاية الإرهاب كما تفعل أمريكا وبريطانيا، لكن "لندن وواشنطن" لا تهتمان بهذه التحذيرات، وتعتبران أى وقوع أعمال إرهابية فى بلادهم أثر سلبى لخططهم، أو مثل بدل عدوى الطبيب، فأى طبيب يعالج شخص هناك عدوى محتملة له.

وأكد "نوح" أن الدول التى تستخدم الإرهاب كسلاح لتحقيق أغراضها لن تنته من فكرة رعاية الإرهاب لأنها تحقق غاياتهم وأهدافهم بنسبة كبيرة، ولا يحزنون عند سقوط شخص أو اثنين فى هجوم إرهابى ببلادهم".