انفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا

قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن قنبلة دخان فيما يبدو انفجرت اليوم الثلاثاء، عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط المدينة مما تسبب في إصابة مسؤولين عسكريين اثنين على الأقل.

وقال متحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس جوكو ويدودو لم يكن بالقصر وقت الانفجار.

وقال جاتوت إيدي برامونو قائد شرطة جاكرتا في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، إن الانفجار نجم عن قنبلة دخان فيما يبدو وإن المصابين نُقلا إلى المستشفى.

وقال إيكو مارجيونو قائد الجيش بمنطقة جاكرتا إن المصابين كانا يجريان تدريبات في الساحة في ذلك الوقت.

وسئل برامونو عما إذا كان الانفجار وقع نتيجة هجوم فأجاب "لم نخلص إلى هذا، فما زلنا في طور التحقيق".

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وفي الشهر الماضي أصيب ستة أشخاص بعدما فجر طالب جامعي عمره 24 عاماً نفسه أمام مقر الشرطة بمدينة ميدان الإندونيسية.

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وتم الربط بين الهجوم وجماعة إرهابية تستلهم نهجها من فكر تنظيم داعش والمسؤولة عن سلسلة هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.