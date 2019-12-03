كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مسئولين عسكريين في انفجار بالقرب من القصر الرئاسي بأندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب مسئولين عسكريين اثنين على الأقل في الانفجار الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأعلنت الشرطة أن قنبلة دخان على ما يبدو أنها قد انفجرت عند ساحة النصب التذكارى الوطنى بالقرب من قصر الرئاسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

كشفت وسائل إعلام وقوع انفجار هز العاصمة الأندونسية جاكرتا، بالقرب من القصر الرئاسي.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، في خبر عاجل، أن انفجارا وقع عند النصب التذكاري الوطني بالعاصمة الأندونسية جاكرتا قرب قصر الرئاسة.