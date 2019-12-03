حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويسود جو بارد في ساعات الصباح.

ويبقى الجو باردا نسبيا في ساعات النهار. وتغطي السماء كميات من الغيوم. ليلا يعود الجو باردا. الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الأربعاء، توالي الحرارة الانخفاض الطفيف ويسود جو بارد نسبي إلى بارد في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعات النهار.

وتصبح الأجواء أكثر برودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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أما في يوم الخميس، تتكاثر الغيوم المنخفضة في السماء، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد ويسود جو بارد في مختلف المناطق وخاصة في مناطق الجبال. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة في قمم الجبال والمناطق السهلية وصحراء النقب، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، تسود أجواء باردة جداً في ساعات الصباح خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لتشكل الصقيع في بعض المناطق خصوصاً في قمم الجبال وبعض المناطق السهلية وصحراء النقب.

ويكون الطقس مستقرا نهارا وباردا نسبيا بوجه عام والسماء صافية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً ثم تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.