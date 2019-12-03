شكرا لقرائتكم خبر عن «كولومبيا» مستعدة للتفاوض لوقف الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

أعربت الحكومة الكولومبية يوم الاثنين عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع منظمي الاحتجاجات وذلك في محاولة لوقف التظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوعين. وقال دييجو مولانو من مكتب الرئيس الكولومبي إن الحكومة وافقت على الاجتماع مع أعضاء لجنة الإضراب الوطنية لمنافشة مطالبها، وقال الرئيس إيفان دوكي: "دعونا نتحدث من أجل أن نعمل". Advertisements وتطالب اللجنة، التي تضم نقابات عمالية وجماعات المجتمع المدني، بإجراء محادثات حصرية كمطلب رئيسي. ويصر دوكي حتى الآن على أن تشمل المفاوضات اقتصاديين وسياسيين آخرين. ووافقت لجنة الإضراب على لقاء ممثلي الحكومة اليوم الثلاثاء، لكنها رفضت إنهاء المسيرات التي تشمل عموم البلاد المخطط لها يوم الأربعاء، حسب محطة "كاراكول".

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