نقولا نحاس: الوجع والقلة والخوف من المستقبل من يحرك الشارع اليوم

اشار النائب نقولا نحاس الى ان الوجع والقلة والخوف من المستقبل من يحرك الشارع اليوم، وهذا ما يجمع اللبنانيين، واتمنى ان يحافظ الحراك على الجامع الوطني لاننا امام فرصة حقيقية بالتغيير، وانا استغرب ان من بيده ان يلتقط هذه الرسالة لا يلتقطها بل يعمل على عد الناس التي تنزل الى الشارع.
ولفت نحاس في حديث تلفزيوني، الى ان لبنان قادر على الخروج من الازمة وهو شعب مبدع، والمطلوب حكومة تقوم بصدمة ايجابية في المجتمع، واقرار الاصلاحات المطلوبة. ولفت الى انه يجب الاتفاق على مجموعة اصلاحات كاملة لحل الازمات التي نحن فيها. واكد ان الخسارة واقعة وهناك ثمن سيتم دفعه، ولكن يجب ان لا تدفع الطبقة الفقيرة هذا الثمن، كما يجب ان نحافظ على الطبقة الوسطى اليوم.
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