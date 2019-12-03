طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الخميس المقبل حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس الى غائم مع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة كما تنشط الرياح.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد واشتدداد بسرعة الرياح كما تتساقط ​الثلوج​ ليلاً بشكل متفرق على ارتفاع 2000 متر وما فوق.