طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الخميس المقبل حيث يتأثر بمنخفض جوي ماطر وبارد نسبياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول فترة ليل الاربعاء/صباح الخميس الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة كما تنشط الرياح.
الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد واشتدداد بسرعة الرياح كما تتساقط الثلوج ليلاً بشكل متفرق على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
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