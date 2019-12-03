مصادر رؤساء الحكومات السابقين للشرق الأوسط:التيار يسعى للانقلاب على الطائف

اتّهمت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، "​التيار الوطني الحر​" بالسعي إلى انقلاب سياسي على ​اتفاق الطائف​". ولفتت إلى أنّ "​الثنائي الشيعي​ "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" كانا واضحَين في رفض أيّ صراع سنّي- شيعي، وقالوا بالفم الملآن إنّهم يرفضون إقصاء رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في عملية تأليف الحكومة". ورأت أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ يسعى إلى الضغط على الحريري، للقبول بالشروط والعودة إلى ​رئاسة الحكومة​ كي يعود معه إلى الحكومة".

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