مسؤول أميركي: قرار ترامب عدم المشاركة فى جلسة مساءلته مؤسف

رأى رئيس اللجنة القضائية ب​مجلس النواب​ الأميركي، جيرولد نادلر إن "قرار الرئيس ​دونالد ترامب​ عدم حضور الجلسات التي قد تفضي إلى مساءلته قرار "مؤسف" لأن السماح للرئيس بالمشاركة كان أولوية لمجلس النواب من البداية".

وكان ​البيت الأبيض​ بعث أمس الأحد برسالة يرفض فيها المشاركة في الجلسات التي تبحث ما إذا كانت مساءلة الرئيس واجبة لضغطه على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافس سياسي محتمل.