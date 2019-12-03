مسؤول أميركي: قرار ترامب عدم المشاركة فى جلسة مساءلته مؤسف

رأى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر إن "قرار الرئيس دونالد ترامب عدم حضور الجلسات التي قد تفضي إلى مساءلته قرار "مؤسف" لأن السماح للرئيس بالمشاركة كان أولوية لمجلس النواب من البداية".
وكان البيت الأبيض بعث أمس الأحد برسالة يرفض فيها المشاركة في الجلسات التي تبحث ما إذا كانت مساءلة الرئيس واجبة لضغطه على نظيره الأوكراني للتحقيق مع منافس سياسي محتمل.
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