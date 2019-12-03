كريستوفر فورد:راضون عن نتائج العمل مع روسيا بملف مكافحة الإرهاب النووي

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون ​الأمن​ الدولي ومنع الانتشار النووي ​كريستوفر فورد​، أن بلاده راضية عن نتائج العمل مع ​روسيا​ بملف ​مكافحة الإرهاب​ النووي. وشدد على ان "هذا ملف من أهم ملفات التعاون بين ​الولايات المتحدة​ وروسيا".

وأوضح فورد انه "تشارك روسيا في أعمال مجموعة تتألف من 89 دولة، وتقوم ​موسكو​ بعمل "جيد جدا" بهذا الصدد".

وأشار فورد إلى أنه على ضوء الخلافات القائمة حاليا بين ​واشنطن​ وموسكو، تبدو علامات التعاون بهذا الصدد "غريبة وغير عادية". وأكد ان "الولايات المتحدة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع روسيا بهذه القضية، والهدف من المبادرة العالمية هو منع وقوع الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين".