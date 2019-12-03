اسبر: خفض القوات الأميركية بأفغانستان ليس مرتبطا بصفقة مع طالبان

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن أي خفض قد يحدث في قوات الولايات المتحدة بأفغانستان لن يكون مرتبطا بالضرورة بصفقة مع حركة طالبان. وقال: "أنا على يقين من أن بالإمكان خفض أعدادنا في أفغانستان وفي نفس الوقت ضمان ألا يصبح المكان ملاذا آمنا لإرهابيين يمكن أن يهاجموا الولايات المتحدة".
وكان مسؤولا رفيع المستوى في البيت الأبيض قد أعلن أن واشنطن استأنفت مفاوضاتها مع "طالبان" للحد من العنف في أفغانستان، مشيرا إلى أنه في حال نجاحها، يمكن توسيع شكل المفاوضات لإبرام اتفاق سلام.
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