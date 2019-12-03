اسبر: خفض القوات الأميركية بأفغانستان ليس مرتبطا بصفقة مع طالبان

أكد ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​، أن أي خفض قد يحدث في قوات ​الولايات المتحدة​ ب​أفغانستان​ لن يكون مرتبطا بالضرورة بصفقة مع ​حركة طالبان​. وقال: "أنا على يقين من أن بالإمكان خفض أعدادنا في أفغانستان وفي نفس الوقت ضمان ألا يصبح المكان ملاذا آمنا لإرهابيين يمكن أن يهاجموا الولايات المتحدة".

وكان مسؤولا رفيع المستوى في ​البيت الأبيض​ قد أعلن أن ​واشنطن​ استأنفت مفاوضاتها مع "طالبان" للحد من ​العنف​ في أفغانستان، مشيرا إلى أنه في حال نجاحها، يمكن توسيع شكل المفاوضات لإبرام اتفاق سلام.