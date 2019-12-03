مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بانقلاب حافلة في كازاخستان

قتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرين إثر انقلاب ​حافلة​ فجر في ​كازاخستان​. وأوضح الممثل الرسمي للجنة الطوارئ في ​وزارة الداخلية​ الكازاخستانية، نور سلطان ناخميتوف لوكالة ​سبوتنيك​ انه " تم العثور على أربعة جثث في مكان انقلاب الحافلة على الطريق السريع في كازاخستان". وأكد انه لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة".

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