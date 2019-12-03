رئيس كوت ديفوار يعلن سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن رئيس ​كوت ديفوار​ ​الحسن واتارا​، أمام آلاف من مؤيديه بمدينة كاتيلا وسط البلاد أنه سيسعى لترشيح نفسه لفترة رئاسة ثالثة في الحكم، إذا قرر سلفاه الرئيس السابق ​لوران باجبو​ ورئيس البلاد الأسبق هنري كونان بيدييه خوض ​الانتخابات الرئاسية​ العام القادم.

وأوضح انه يريد تسليم ​السلطة​ إلى جيل أصغر، لكنه ذكر أن تعديلاً دستوريًا عام 2016 ألغى الحد الأقصى لعدد فترات الرئاسة، مما يسمح له بخوض الانتخابات مجددًا.

وكان حليف واتارا الرئيسي في الائتلاف الحاكم، انشق عنه العام الماضي، بينما صار الطريق ممهدًا لعودة منافسه الشرس، الرئيس السابق لوران باجبو، إلى السلطة، بعد أن برأته ​المحكمة الجنائية الدولية​ من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.