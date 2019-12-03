ترامب يصل إلى لندن لحضور قمة لـ"الناتو"

ترامب يصل إلى لندن لحضور قمة لـالناتو

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الـ"ناتو".



وستنعقد قمة الناتو يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الحلف.

ومن المقرر أن تستضيف الملكة إليزابيث قادة الحلف في قصر بكنجهام الثلاثاء.

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وقال أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرج، في بيان سابق، إن "اجتماع لندن سوف يكون فرصة لرؤساء الدول للتعاطي مع التحديات الأمنية التي نواجهها في الوقت الحاضر والمستقبل، ولضمان استمرار الناتو في التكيف من أجل الحفاظ على أمن شعوبه التي يصل تعدادها إلى ما يقرب من مليار نسمة".

وقد أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر، الجمعة الماضي، أن المستشارة أنجيلا ميركل تعتزم لقاء الرئيس الأمريكي على هامش قمة الحلف الأربعاء المقبل في لندن.

يذكر أن المرة الأخيرة التي التقت فيها ميركل بترامب كانت على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية في أغسطس/آب الماضي.

وكانت ألمانيا قد أعلنت مؤخرا، أنها ستزيد من إنفاقها في إطار حلف شمال الأطلسي إلى أكثر من 50 مليار يورو (55,3 مليار دولار) في عام 2020.