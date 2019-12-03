سفارة الإمارات بموريتانيا تحتفل باليوم الوطني الـ48

أكد سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم حمد المهيري، الثلاثاء، أن الذكرى الـ48 لليوم الوطني تأتي في وقت حققت فيه الإمارات إنجازات تنموية كبيرة في إطار رؤية تنموية شاملة لا ترضى إلا بالصدارة وتهتم بالحاضر والمستقبل.

جاء ذلك في كلمة للسفير المهيري خلال حفل نظمته السفارة الإماراتية بموريتانيا بمناسبة اليوم الوطني بحضور وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد أحمد ولفيف من كبار المسؤولين والسياسيين.





واستعرض السفير الإماراتي لدى موريتانيا خطوات الدولة الواثقة والمظفرة نحو التقدم والتنمية، لتحقيق طموحها الريادي في المجالات كافة، تجسيدا "لرؤية الإمارات 2021"، مؤكدا أن هذه الرؤية تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في الذكرى الخمسين لإنشائها.





ونوه السفير حمد غانم المهيري، في هذا المضمار، بالجهود المظفرة لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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وأشار إلى أن هذه الجهود تمضي بعزيمة لا تلين في مسيرة البلاد الرائدة التي تعول أيضا على سواعد أبنائها وشبابها لمواصلة تحقيق الإنجازات العظيمة للوطن والمواطن.

وأوضح أن التقدم والتطور والازدهار الذي نعيشه اليوم في دولة الإمارات تواكبه سياسة خارجية متوازنة قائمة على نهج الاعتدال وقيم الحق والخير والعطاء الإنساني والتسامح، مؤكدا أن الدبلوماسية الإماراتية استطاعت بفضل رؤية القيادة الرشيدة بناء جسور من علاقات الأخوة والصداقة مع دول العالم.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تبوأت مراكز متقدمة حول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والاستقرار، ما أَهّلها لكي تصبح مركز جذب مهما لكل المبدعين وأصحاب المواهب، الساعين إلى البحث عن بيئة تدعم تميزهم الثقافي والإنساني، وتقدر عطاءهم الفكري، مستعرضا خلال كلمته إنجازات الإمارات خلال المرحلة الماضية التي من بينها عام التسامح وغيرها.





وأشاد السفير حمد غانم المهيري بعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط بين الإمارات وموريتانيا، مبنيا أنها وصلت في الآونة الأخيرة إلى أرقى المستويات بفعل الإرادة السامية لقائدي البلدين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وافتتح الحفل بعزف النشيدين الوطنيين للإمارات وموريتانيا، كما تميز بحضور مكثف للطيف الثقافي في موريتانيا، وذلك بجانب الحضور الرسمي والدبلوماسي، كما شهد تقديم وصلات موسيقية تغني بأمجاد الوطن.