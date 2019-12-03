محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الاثنين، في فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، والمُقام بالتزامن مع "Cairo ICT"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويرصد "الخليج 365" أبرز تصريحات الوزير خلال المؤتمر كالآتي: 1- 50% فقط من ركاب القطارات يدفعون ثمن تذاكر الركوب وهذا مخالف وغير مقبول. 2- ندرس مضاعفة غرامة التدخين داخل القطارات، والمُحددة بـ 50 جنيهًا لتصبح 100 جنيهًا. 3- السكة الحديد تنقل نحو مليون راكب يوميًا. 4- لدينا الآن 360 جرار تملكها الهيئة تنقل الركاب. 5- وزارة النقل تسعى لزيادة عدد الركاب إلى مليوني راكب يوميًا 6- نسعى لتحديث منظومة الإشارات لعمل القطار بشكل "أتوماتيك". 7- نعمل على "مد الأرصفة" ليقل زمن التقاطر من ساعة إلى ربع ساعة. Advertisements 8- أنا جاهز لتدريب المنتخب بس هما يستحملوني، أول حاجة هنعملها هطلعهم جبل الجلالة.​ 9- افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، اليوم الثلاثاء. 10- وصول أول 10 جرارات من صفقة توريد وتصنيع 110 جرارات سكة حديد الخميس. 11- نعمل على إعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالي للسكة الحديد. 12- سيتم تدشين خط ملاحي لشركة الجسر العربي للملاحة مابين شرم الشيخ والغردقة السبت. 13- خروج ماكينة الحفر من محطة ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.. الأحد. 14- نمتلك 800 جرار سكة حديد منها 400 فقط صالحين للعمل ويتم صيانة الباقي بشكل دوري. 15- نحاول استغلال الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لنقل الركاب بمستوى عالي من الأمن والسلامة. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر "نص الركاب ما بيدفعوش".. 15 رسالة لـ"كامل الوزير" في مؤتمر النقل الذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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