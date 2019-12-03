اليوم.. الأوقاف تعقد ندوة حول "ضرورة المحافظة على نعمة الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "نعمة الحياة وضرورة المحافظة عليها"، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بعد صلاة العشاء.

تعقد الندوة بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، يحاضر فيها الشيخ يسري عزام إمام مسجد صلاح الدين بالقاهرة، والشيخ مصطفى عبدالسلام إمام مسجد الحسين.

يأتي ذلك ضمن الندوات المشتركة بين وزارة الأوقاف وقطاع قنوات النيل المتخصصة بالتلفزيون المصري، وتنقل الندوة قناة النيل الثقافية على الهواء مباشرة.

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