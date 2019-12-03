للمرة الأولى.. "السياحة" تشارك في البازار السنوي للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشارك اليوم الثلاثاء، وزارة السياحة في البازار الخيري الدولي السنوي، للمرة الأولى، الذي يقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة چنيڤ السويسرية، والذي تنظمه كل عام رابطة نساء الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثات الدائمة للأمم المتحدة في جنيف والحكومة السويسرية ومجتمع الأعمال السويسري، بعد اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام.

جاء ذلك في ضوء اختيار مصر لرئاسة البازار هذا العام، تقدم وزارة السياحة جائزة عبارة عن رحلة سياحية إلى مصر للفائزين في سحب "اللوتري" الذي سيقام خلال انعقاد هذا البازار، وأشاد القائمون على تنظيم البازار بالجائزة التي تقدمها وزارة السياحة، مشيرين إلى أنها تعتبر من أفضل الجوائز المقدمة هذا العام بالبازار.

ويهدف البازار، إلى تمويل بعض المشروعات الخاصة بالأطفال في الدول النامية حيث قام العام الماضي بتمويل ما يقرب من 60 مشروعًا للأطفال، منهم مشروعين في مصر.

ويشهد البازار حضورًا واسعًا من الجمهور ويشارك فيه أكثر من 70 دولة من بينها مصر، حيث تقوم هذه الدول بتخصيص أماكن لعرض أشهر المأكولات والمنتجات التراثية بها.​