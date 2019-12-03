جمهوريون بمجلس النواب يدعمون ترامب في تحقيق المساءلة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أصدر 3 من الأعضاء الجمهوريين البارزين، تقريرًا يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعاملاته مع أوكرانيا، وفي تحقيق بشأن مساءلته، وخلصوا إلى أنه لا يوجد دليل يثبت ادعاءات الديمقراطيين الذين يقودون التحقيق.

وجاء في التقرير الذي أعده ثلاثة أعضاء بمجلس النواب: "الدليل المطروح لا يثبت أي من تلك المزاعم الديمقراطية، كما لم يشهد أي من شهود الديمقراطيين على وجود أدلة على الرشوة أو الابتزاز أو أي جريمة أو جنحة كبيرة".

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كما يقول التقرير المكون من 123 صفحة إن "البيروقراطيين غير المنتخبين" هم أصل ذلك التحقيق حيث ينزعجون من منهج ترامب غير التقليدي في السياسة الخارجية، وأوضحوا أن الشهادات التي قدمها مسؤولون حكوميون خلال جلسات استماع بالكونجرس قائمة على "شائعات".

وقال المشرعون إن الدليل "لا يثبت أن الرئيس ترامب ضغط على أوكرانيا للتحقيق" مع منافسه جو بايدن. وأوضحوا أن ترامب كان على صواب في تأخره عن منح المساعدات إلى أوكرانيا بسبب تاريخها في الفساد وأنه ينبغي على أوروبا أن تمنح المزيد إلى كييف.

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