سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ48

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أكد المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الإثنين، أن اليوم الوطني للإمارات يعدّ ذكرى عزيزة على قلب كل مواطن، "حيث أشرق فجر الاتحاد في مثل هذا اليوم عام 1971"، لافتا إلى تضافر جهود الإمارات نحو التقدم لتحقيق طموحها في كل المجالات ورؤية الإمارات 2021، لتكون من أفضل دول العالم بعيدها الوطني الـ50.



جاء ذلك خلال كلمة للسفير الجنيبي في الحفل الذي أقامته سفارة الإمارات بالعاصمة المصرية القاهرة بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للإمارات بمشاركة رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية بمصر ولفيف من السياسيين والإعلاميين والفنانين.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، والنشيد الوطني المصري، قبل أن يلقي سفير الإمارات بالقاهرة كلمته التي أكد فيها عمق العلاقات الإماراتية - المصرية.

وأكد الجنيبي أن التقدم والتطور والازدهار الذي يعيشه المواطن اليوم في الإمارات تواكبه سياسة خارجية متوازنة قائمة على نهج الاعتدال وقيم الحق والخير والعطاء الإنساني والتسامح.

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ولفت الجنيبي إلى أن الإمارات أصبحت أيقونة العطاء الإنساني على مستوى العالم واستطاعت الدبلوماسية الإماراتية بفضل رؤية القيادة الرشيدة بناء جسور من علاقات الأخوة والصداقة مع دول العالم.

ونوه السفير الجنيبي بعدد من إنجازات الإمارات؛ ومنها الإعلان أن يكون عام 2019 للتسامح، بالإضافة إلى زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للإمارات، للمشاركة في الملتقى العالمي للأديان في فبراير/شباط 2019، ولقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية لفتح باب الحوار والتسامح بين جميع الأديان.

وأوضح سفير الإمارات بالقاهرة أن العلاقات الإماراتية - المصرية تعد نموذجا مميزا للعلاقات العربية الاستراتيجية مستندة إلى تاريخ سياسي واقتصادي، مشيرا إلى تضافر الجهود المشتركة للخروج بالمنطقة العربية من أزماتها ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشار الجنيبي إلى الزيارات واللقاءات المستمرة بين الحكومتين، لافتا إلى الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات، وتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.

ويأتي الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عاماً إعلان تأسيس دولة الإمارات، في 2 ديسمبر/كانون الأول 1971، على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحكام الإمارات المؤسسين، بما يحمله هذا اليوم من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.