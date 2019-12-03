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القبض على رجل بشبهة قتل صبي في بريطانيا

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ألقت شرطة مدينة إسيكس البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر واحد وخمسين عاماً في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، للاشتباه في قيامه بقتل صبي ذي اثنتي عشرة عاماً وإصابة ستة آخرين خارج مدرسة في منطقة لندن الكبرى.

وقالت قائدة شرطة إسيكس، تريسي هارمان إنه "تم إلقاء القبض على الرجل للاشتباه في ضلوعه بجريمة قتل وست جرائم بالشروع في قتل وجريمة التسبب في وفاة جراء القيادة الخطيرة وست جرائم بالتسبب في إصابات خطيرة جراء القيادة".

وأضافت هارمان في بيان نشر على فيسبوك إن الرجل اتهم أيضا بعدم التوقف في موقع التصادم والقيادة بدون تأمين.

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وجاء القبض على الرجل في أعقاب تصادم خارج مدرسة ثانوية على بعد حوالي 20 كيلومترا من شمال شرقي وسط لندن ، مما أسفر عن مقتل صبي وإصابة ستة آخرين.

وفي وقت سابق يوم الاثنين ، قالت الشرطة إنها تبحث عن شخص يدعى تيري جلوفر على خفية ذلك الحادث.

وقالت هارمان في بيان سابق: "نعتقد أن التصادم كان متعمدا وبهذا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل."

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