شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل بشبهة قتل صبي في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت قائدة شرطة إسيكس، تريسي هارمان إنه "تم إلقاء القبض على الرجل للاشتباه في ضلوعه بجريمة قتل وست جرائم بالشروع في قتل وجريمة التسبب في وفاة جراء القيادة الخطيرة وست جرائم بالتسبب في إصابات خطيرة جراء القيادة".
وأضافت هارمان في بيان نشر على فيسبوك إن الرجل اتهم أيضا بعدم التوقف في موقع التصادم والقيادة بدون تأمين.
وجاء القبض على الرجل في أعقاب تصادم خارج مدرسة ثانوية على بعد حوالي 20 كيلومترا من شمال شرقي وسط لندن ، مما أسفر عن مقتل صبي وإصابة ستة آخرين.
وفي وقت سابق يوم الاثنين ، قالت الشرطة إنها تبحث عن شخص يدعى تيري جلوفر على خفية ذلك الحادث.
وقالت هارمان في بيان سابق: "نعتقد أن التصادم كان متعمدا وبهذا بدأنا تحقيقا في جريمة قتل."
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على رجل بشبهة قتل صبي في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.