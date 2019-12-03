شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تهدد بطرد سفير الوفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أثينا)

هدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته طرابلس مع الحكومة التركية الأسبوع الماضي. وصرح وزير الخارجية ديندياس لتلفزيون سكاي أمس (الإثنين) «إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد»، مضيفاً أنه يتم «إخفاء» الاتفاق عن اليونان. وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن أمس الأول (الأحد) أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقّع الأربعاء الماضي اتفاقاً عسكرياً مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره «تعاون عسكري وأمني» لتعزيز «اتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلا» و«العلاقات بين جيشي» البلدين، بحسب أنقرة.