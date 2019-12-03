شكرا لقرائتكم خبر عن عون: المجتمع يحمي فاسدين في الحكم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن المرحلة القادمة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين.
وأضاف خلال لقاء وفد نقابة المحامين في بيروت أمس (الإثنين) إن «الحراك أتى ليزيل الكثير من الخطوط الحمراء، وستشهدون في المرحلة القادمة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين».
وعن مكافحة الفساد قال عون: «لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم». وشدد على ضرورة محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية وفقا للقوانين. وطالب الرئيس اللبناني بتعديل بعض القوانين القضائية، لافتا إلى وجود بعض المشكلات في القوانين التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى، وهو ما يستلزم تعديلها.
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