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جيمي كارتر يدخل المستشفى لعلاج عدوى في الجهاز البولي

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قال مركز كارتر في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر دخل مستشفى في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعلاج عدوى في الجهاز البولي.

وجاء في البيان "يشعر بتحسن ويتطلع للعودة إلى داره قريبا".

كان كارتر (95 عاما) قد خرج الأسبوع الماضي من مستشفى آخر حيث خضع لإجراء طبي لتخفيف الضغط في الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.

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