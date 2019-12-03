شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستبقون السلام بتحركات عسكرية في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر عسكرية لـ«اليوم» أن ميليشيات الحوثي تنقل أسلحة وتعزيزات بشرية إلى الأحياء المحاذية لمطار الحديدة، في تحرك هو الأنشط لها في هذه الجبهة الواقعة بالطرف الجنوبي للمدينة.

وأضافت المصادر: إن الميليشيات تتجاوز كل تحذيرات الأطراف الدولية، ومطالبتها بوقف التصعيد وتتحرك عسكريا على الأرض دون وضع أي اعتبار لنقاط المراقبة، التي توجد بها عناصر ارتباط من الطرفين والأمم المتحدة.

» تحركات عسكرية

وأكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي زادت من تحركاتها ونقل السلاح والذخيرة ونشر القناصة والمسلحين، استعدادا للهجوم على مواقع القوات المشتركة، التي تواصل التزامها بوقف إطلاق النار والتعامل مع هجمات الميليشيات بالدفاع فقط عن مواقعها، ومنع تقدمها تنفيذا لتوجيهات الحكومة والتحالف.

ورصدت استخبارات القوات المشتركة استحداث ميليشيات الحوثي مراكز لإطلاق وتوجيه الطائرات المسيرة في الحديدة وتدريبات بدأتها لتنفيذ هجمات برية بغطاء من الطيران المسير على مواقع القوات المشتركة.

وتسعى الميليشيات إلى استعادة مديرية الدريهمي وفك الحصار المفروض على قواتها داخل المدينة منذ أشهر، والتقدم نحو مناطق جنوب الحديدة وفرض أمر واقع استباقا لأي تطور مرتقب في مسار عملية السلام وإيقاف الحرب.

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» هجوم التحيتا

ونفذت الميليشيات خلال الساعات الماضية، هجوما كبيرا على مناطق مديرية التحيتا، تصدت له القوات المشتركة وقتلت عددا من عناصر الميليشيات المشاركة في الهجوم.

وفي مدينة حيس، كشفت المصادر العسكرية، عن وصول تعزيزات حوثية كبيرة من محافظة إب، استعدادا لهجوم على المدينة، بعد هجوم فاشل نفذته الميليشيات السبت الماضي، وانتهى بمقتل 7 من عناصرها.

وتواصل الميليشيات استهداف المناطق السكنية في مدينة حيس بقذائف المدفعية والهاونات والعيارات الرشاشة المتوسطة.

وجددت الميليشيات الإرهابية استهدافا عشوائيا على الأحياء السكنية في مدينة حيس بالأسلحة المتوسطة والرشاشة بشكل مكثف وتعرضت منازل المواطنين لوابل من الرصاص.