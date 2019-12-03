شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يرفضون مماطلة تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

في اليوم الـ47 على انطلاق المظاهرات في لبنان، رفضا للفساد والطائفية، شهدت مدينة طرابلس أمس، وقفات احتجاجية رفضاً للفساد والمماطلة في تشكيل حكومة جديدة أمام عدد من المؤسسات والإدارات الرسمية.

وبعد عدد من التصريحات التي استفزت المتظاهرين، وأثارت غضب الثوّار وأجبرتهم على العودة إلى الساحات، وضع الرئيس ميشال عون أمس نفسه مرة أخرى في مواجهة الشارع، متهما الحراك بأنه يريد إزالة خطوط حمراء.

» عون يستفز

وقال عون خلال استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت ملحم خلف، وأعضاء مجلس النقابة، والنقباء السابقين، وأعضاء لجنة صندوق التقاعد: «الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين».

وأضاف عون: «لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات»، داعياً لمحاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية وفقاً للقوانين.

» حس المسؤولية

من جانبه، راهن رئيس حزب «القوات اللبنانية» ​سمير جعجع​، على «حس المسؤولية والوعي عند المسؤولين السياسيين لإنهاء الأزمة المستفحلة التي تقود البلاد نحو الانهيار الحتمي، وسماع صرخات الناس في الشارع لتلبية مطالبهم، وهم إلى ازدياد يوميا مع إقفال المؤسسات أبوابها وصرف الموظفين أو خفض رواتبهم إلى النصف، فيما الرهان على الخارج لانتشالنا من المستنقع الذي وضعنا أنفسنا فيه خاطئ، «فإذا لم نساعد أنفسنا، عبثاً نتكل على الخارج».

» غير مقبول

وفي حديث صحفي، أكد جعجع أنه من غير مقبول بأي منطق، بعد نحو شهر على استقالة ​الحكومة​ في ظل وضع اقتصادي ومالي ومعيشي يتدهور من ساعة إلى أخرى، والأزمات تتناسل من ​البنزين​ إلى الرغيف و​الدواء​ وصولا لإقفال المؤسسات و​الاقتصاد​ ورؤية مزيد من التدهور حيث يعجز ​اللبنانيون​ عن سحب أموالهم من ​المصارف​ فيما المعنيون يماطلون وينتظرون ولا يشكلون الحكومة.

وزاد: هذا أفظع ما يمكن أن يجري، ليس استنادا إلى حسّ المسؤولية فحسب، بل إلى الحس الإنساني، معتبرا أن الأنكى أنهم يسعون لتشكيل حكومة تشبه سابقاتها، يعرف اللبنانيون جميعا إلى أين أوصلت البلاد، أما الحديث عن صرف الوقت الذي يستلزمه عادة التأليف قبل التكليف، فهذا قمة اللا منطق، إذ في ظرف مماثل لا يجب أن يستغرق التكليف والتأليف أكثر من أيام معدودة، كما يتوجب احترام الإجراءات الدستورية ولو في الحد الأدنى.

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» قطع طرق

وبدأ المحتجون في لبنان بقطع طرق، أمس، بعد دعوة منظمي الحراك الشعبي في ساحة النور بمدينة طرابلس اللبنانية إلى إضراب عام «بغية التصعيد».

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن محتجين يقطعون الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شلّ حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس شمال لبنان. وشهدت طرابلس وعكار، الاثنين، حركة قطع لعدد من الطرقات وإقفال مرافق حيوية، تلبية لدعوة العصيان المدني التي وجهتها مجموعة من الحراك في الشمال.

» تلبية دعوة

وتجمع المحتجون أمام مداخل شركة كهرباء قاديشا، مصلحة المياه في طرابلس وسنترال الميناء، مطالبين الموظفين بإخلاء مكاتبهم وإقفالها، تمت الاستجابة لمطلبهم في ظل انتشار عناصر الجيش أمام هذه المؤسسات، كما قطعوا الطريق بشكل كامل عند مستديرة العبدة، ما تسبب في شل حركة السير من عكار إلى المنية وطرابلس شمال لبنان.

وشهدت طرابلس وعكار أمس، حركة قطع لعدد من الطرقات وإقفال مرافق حيوية، تلبية لدعوة العصيان المدني التي وجهتها مجموعة من الحراك في الشمال.

وفي صور بالرغم من التهديد والوعيد وتخوين الثوّار من قبل ميليشيات حزبية والاعتداء عليهم بالضرب أو من خلال تكسير الخيم التي قاموا بنصبها،

أغلق شبان دائرة مؤسسة كهرباء لبنان ونفّذ عدد من المتظاهرين اعتصاما أمام مصرف لبنان في صور،

وأطلقوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.