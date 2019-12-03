شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الليبي»: اتفاق أردوغان - السراج يمثل احتلالا لبلادنا والان نبدء بالتفاصيل

وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس الإثنين، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقّعة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مع الرئيس التركي أردوغان.

من جانبه، طالب الجيش الليبي بتدخل مجلس الأمن لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا.

» تهدد المستقبل

واعتبر عقيلة صالح وفقا لما أورده الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، أن المذكرة بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها.

ووجه صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها الموقّعة بين السراج وأردوغان. وطالب صالح أبوالغيط بعرض الأمر على مجلس الجامعة، لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب.

ونبه إلى خطورة التدخل التركي بالشؤون العربية، الذى بدأ في سوريا ثم الآن ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى.

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» السلاح التركي

وأضاف رئيس البرلمان الليبي: إن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.

وقال: إن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي.

وأكد صالح أن مذكرة التفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.

وعد أن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا باطل لعدة أسباب، منها أن البلدين لا تربطهما حدود بحرية مشتركة.

الوكالات- عواصم