وزير الدفاع الأمريكي يلمح إلى تخفض قوات بلاده بأفغانستان

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، عن يقينه من إمكانية أن تخفض واشنطن قواتها بأفغانستان مع ضمان ألا يصبح المكان ملاذا آمنا لإرهابيين.

وقال إسبر، في مقابلة مع وكالة رويترز، "أنا على يقين من أنه بالإمكان خفض أعدادنا في أفغانستان وفي الوقت نفسه ضمان ألا يصبح المكان ملاذا آمنا لإرهابيين يمكن أن يهاجموا الولايات المتحدة"، دون أن يذكر رقما محددا.

وأشار إلى أن أي خفض قد يحدث في عدد القوات لن يكون مرتبطا بالضرورة بصفقة مع حركة طالبان، في إشارة إلى احتمال حدوث تخفيض لمستوى القوات بغض النظر عن المسعى القائم لإقرار السلام.

وتابع القول: "يتفق حلفاؤنا معنا أيضا في أن بإمكاننا إجراء تخفيضات".

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وفي رده على سؤال حول هل ستكون مثل هذه التخفيضات مرتبطة بالضرورة باتفاق ما مع حركة طالبان، فأجاب "ليس بالضرورة".

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس دونالد ترامب أمام القوات الأمريكية بالقاعدة الجوية "باجرام" في أفغانستان، حيث قال إن واشنطن مستمرة في خفض قواتها العسكرية في أفغانستان.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى أفغانستان، في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية هناك، وتعد الأولى له منذ توليه الرئاسة.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن، وفق وكالة رويترز.

وتعد قاعدة باجرام إحدى أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باجرام على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في مقاطعة باروان.

ورافق ترامب خلال الزيارة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.