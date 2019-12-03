عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يدعو لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين، جميع الدول إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والابتعاد عن الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة تركيا بارتكاب انتهاكات متكررة.



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وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا على "عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه" وعبر عن قلقه "من التدخل المتزايد للمرتزقة" ويكون الاتفاق على مثل هذه البيانات بالإجماع، حسب "رويترز".

وقال دبلوماسيون إن المجلس "دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة" لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت.

وقال خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا الشهر الماضي إن تركيا انتهكت مرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ورجحوا بشكل كبير أن طائرة هجومية أجنبية مسئولة عن هجوم أسقط قتلى على مركز لاحتجاز المهاجرين.