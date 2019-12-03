شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدين الاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين في العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) دانت الولايات المتحدة اليوم (الإثنين) الاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين في جنوب العراق. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ديفيد شينكر للصحافيين إن «استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة الناصرية كان مروعا وشنيعا». وأضاف «ندعو الحكومة العراقية إلى التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يحاولون ان يكمموا بوحشية افواه المتظاهرين السلميين».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدين الاستخدام «المروع والشنيع» للقوة ضد المتظاهرين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.